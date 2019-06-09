Феттель забрал себе табличку с первым номером, стоявшую у болида Хэмилтона

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель устроил своеобразную акцию протеста перед церемонией подиума на Гран-при Канады Формулы-1. Во-первых, Феттель не поставил собственную машину под подиумом и сначала ушёл в моторхоум «Феррари». Затем немец вернулся, но перед тем, как направиться в комнату ожидания к Льюису Хэмилтону и Шарлю Леклеру, Феттель занялся перестановкой табличек с местами призёров. Себастьян поставил у болида Хэмилтона табличку со вторым номером, а табличку с первым установил перед тем местом, где должен был находиться его собственный автомобиль.



Напомним, Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, однако из-за спорного пятисекундного штрафа оказался в итоговом протоколе ниже Льюиса Хэмилтона.

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