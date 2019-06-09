Хэмилтон оторвался от Феттеля на 62 очка в общем зачёте чемпионата мира

В Монреале завершилась гонка Гран-при Канады. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Благодаря этому британец упрочил лидерство в общем зачёте, теперь у него 162 балла. Его напарник по команде Валттери Боттас отстаёт от него на 29 очков. Тройку лучших замыкает пилот «Феррари» Себастьян Феттель, отстающий от лидера уже на 62 балла, в активе немца 100 очков.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 162 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 133 очков

3. Себастьян Феттель («Феррари») — 100 очков

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 88 очков

5. Шарль Леклер («Феррари») — 72 очка

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 36 очков

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 18 очков

8. Даниэль Риккардо («Рено») — 16 очков

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14 очков

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 13 очков

12. Ландо Норрис («Макларен») — 12 очков

13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 12 очков

14. Даниил Квят («Торо Россо») — 10 очков

15. Александер Албон («Торо Россо») — 7 очков

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6 очков

17. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 294 очка

2. «Феррари» — 172 очка

3. «Ред Булл» — 124 очка

4. «Макларен» — 30 очков

5. «Рено» — 28 очков

6. «Рейсинг Пойнт» — 19 очков

7. «Торо Россо» — 17 очков

8. «Хаас» — 16 очков

9. «Альфа Ромео» — 13 очков.