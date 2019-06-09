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Хэмилтон оторвался от Феттеля на 62 очка в общем зачёте чемпионата мира

Хэмилтон оторвался от Феттеля на 62 очка в общем зачёте чемпионата мира
Авто / Формула-1 0

В Монреале завершилась гонка Гран-при Канады. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Благодаря этому британец упрочил лидерство в общем зачёте, теперь у него 162 балла. Его напарник по команде Валттери Боттас отстаёт от него на 29 очков. Тройку лучших замыкает пилот «Феррари» Себастьян Феттель, отстающий от лидера уже на 62 балла, в активе немца 100 очков.

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 162 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 133 очков
3. Себастьян Феттель («Феррари») — 100 очков
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 88 очков
5. Шарль Леклер («Феррари») — 72 очка
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 36 очков
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 18 очков
8. Даниэль Риккардо («Рено») — 16 очков
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14 очков
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 13 очков
12. Ландо Норрис («Макларен») — 12 очков
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 12 очков
14. Даниил Квят («Торо Россо») — 10 очков
15. Александер Албон («Торо Россо») — 7 очков
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6 очков
17. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка.

Кубок конструкторов

1. «Мерседес» — 294 очка
2. «Феррари» — 172 очка
3. «Ред Булл» — 124 очка
4. «Макларен» — 30 очков
5. «Рено» — 28 очков
6. «Рейсинг Пойнт» — 19 очков
7. «Торо Россо» — 17 очков
8. «Хаас» — 16 очков
9. «Альфа Ромео» — 13 очков.

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