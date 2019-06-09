Хэмилтон: это не тот способ, которым я хотел бы выиграть

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Канады, в котором он одержал обеду благодаря штрафу Себастьяна Феттеля.



«Во-первых, я хочу сказать большое спасибо моей команде. Всем, кто столкнулся с трудностями из-за моей аварии в пятницу, было очень сложно восстановить болид, чтобы я был способен выступить в квалификации и гонке. Это не тот способ, которым я хотел бы выиграть сегодня, я вынудил его ошибиться и он выехал за пределы трассы, после чего мы чуть не столкнулись. Это прискорбно, но это гонки.



Себастьян считает, что штраф был несправедливым? Это его мнение. Когда вы возвращаетесь на трассу, вы не должны выезжать на гоночную траекторию. Сегодня было жарко, канадская погода очень суровая. «Феррари» была быстра, но мы добились хороших моментов для команды. К концу гонки я боролся с перегревом тормозов, я был близок к Феттелю, а затем отрыв снова начал увеличиваться», — приводит слова Хэмилтона BBC.