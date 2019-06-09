Вурц — о штрафе Феттеля: что случилось с призывом «дайте им бороться»?
Бывший гонщик Формулы-1 Александр Вурц высказал мнение, что стюарды Гран-при Канады ошибочно приняли решение оштрафовать Себастьяна Феттеля за опасное, на их взгляд, возвращение на трассу после срезки поворота в гонке Гран-при Канады. Из-за наказания Феттель лишился победы в гонке, пропустив вперёд Льюиса Хэмилтона.
«Как я вижу возвращение Феттеля на трассу. Его шлем поворачивается в сторону зеркала только после корректирующего действия рулём! То, что он заскользил, это законы физики! То, что для Льюиса не осталось места, это часть игры на уличных трассах. Что случилось с призывом „дайте им бороться“? Было ли это опасно? Да! Штраф? Не по моему мнению», — написал Вурц в собственном твиттер-аккаунте.
Видео спорного эпизода, за который Феттель был оштрафован и лишился победы
Правильно ли судьи оштрафовали Себастьяна Феттеля?
- 9 июня 2019
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