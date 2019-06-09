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Феттель: это не делает наш спорт популярным

Феттель: это не делает наш спорт популярным
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал своё наказание на Гран-при Канады, из-за которого он лишился победы и остался на второй позиции.

«Сейчас речь идёт не о титуле, мы заслужили победу и это наше мнение. Это была отличная гонка, фанаты поддерживали меня на протяжении всего заезда. Я не знаю, что добавить. Это не делает наш спорт популярным. Люди хотят, чтобы мы гонялись и это были именно гонки. Позор, когда принимаются такие решения.

Я наслаждался гонкой. Я думаю, что мы показали отличное шоу и Льюис проявил уважение. Людям не стоит освистывать Льюиса. Он не хотел оказаться в опасной ситуации и люди должны освистывать не его, а того, кто принимает такие решения о наказаниях», — приводит слова Себастьяна Феттеля BBC.

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