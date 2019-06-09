Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Канады
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Канады на полустационарной трассе в Монреале. Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Себастьян Феттель, представляющий Германию. Гонщик «Скудерии» стартовал с поул-позишен, лидировал практически всю гонку и финишировал на первом месте, однако лишился победы из-за пятисекундного штрафа за небезопасное возвращение трассы после срезки шиканы.
На подиум Гран-при Канады вместе с Феттелем поднялись британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и ещё один представитель «Феррари» монегаск Шарль Леклер.
Посмотреть фотографию с сообщением пресс-службы Формулы-1 можно в твиттер-аккаунте чемпионата мира.
Видео спорного эпизода, за который Феттель был оштрафован и лишился победы
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