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Леклер: команда заслужила победу

Леклер: команда заслужила победу
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Канады, который монегаск завершил на третьей позиции.

«Это было близко. Я очень доволен выступлением, мы немного провалились, я допустил ошибку в квалификации, и мне нужно это исправить, но наш гоночный темп был очень хорошим. Команда определённо заслужила победу сегодня, так что результаты очень обидные, но мы вернёмся ещё сильнее, и, надеюсь, победа придёт», — приводит слова Шарля Леклера BBC.

Первым к финишу пришёл напарник Леклера Себастьян Феттель, но он получил штраф в пять секунд за небезопасное возвращение на трассу, из-за чего лишился победы, уступив её пилоту «Мерседеса», лидеру личного зачёта чемпионата мира Льюису Хэмилтону.

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