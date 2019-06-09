Леклер: команда заслужила победу
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Канады, который монегаск завершил на третьей позиции.
«Это было близко. Я очень доволен выступлением, мы немного провалились, я допустил ошибку в квалификации, и мне нужно это исправить, но наш гоночный темп был очень хорошим. Команда определённо заслужила победу сегодня, так что результаты очень обидные, но мы вернёмся ещё сильнее, и, надеюсь, победа придёт», — приводит слова Шарля Леклера BBC.
Первым к финишу пришёл напарник Леклера Себастьян Феттель, но он получил штраф в пять секунд за небезопасное возвращение на трассу, из-за чего лишился победы, уступив её пилоту «Мерседеса», лидеру личного зачёта чемпионата мира Льюису Хэмилтону.
- 9 июня 2019
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