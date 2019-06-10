Бинотто: сегодня мы победили

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал итоги Гран-при Канады.
«Это не нам решать, но это — спорт и все верят в то, что победил Себастьян. У него не было плохих намерений, он был впереди на протяжении всей гонки и добрался первым до клетчатого флага. Он — победитель. Мы знаем свои слабости, а сезон ещё не закончился.
Думаю, что нам нужно самим посмотреть все данные и принять собственное решение. Феттель ехал на пределе в каждом повороте, мы были на грани с точки зрения износа, когда он возвращался на трассу он ехал по траве и не мог ничего поделать. Через несколько часов все успокоятся, а мы будем смотреть на итоги гонки и выяснять наши слабые стороны, чтобы улучшить машину — именно в этом наша задача. Сегодня мы победили. Мы были быстрейшими на трассе, и это важно. Даже сейчас я думаю что Себастьян был очень спокоен на пресс-конференции.
Это хороший знак, увидеть, как ФЫеттель голоден до побед. Это нам поможет в следующих гонках», — приводит слова Маттиа Бинотто BBC.
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