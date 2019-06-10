Стюарды Гран-при Канады объяснили, почему наказали Феттеля

Стюарды объяснили причины, по которым они вынесли наказание пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю.



«Стюарды посмотрели видеоповтор и определили, что болид под номером 5 (Феттель) покинул трассу в третьем повороте и вернулся на трассу в четвёртом повороте небезопасным способом, что вынудило автомобиль под номером 44 (Хэмилтона) сойти с траектории. Автомобилю под номером 44 пришлось уклоняться, чтобы избежать столкновения. Участникам напоминают, что они имеют право подать апелляцию на решение судей», — гласит официальное заявление стюардов Гран-при Канады.



Напомним, что судьи за этот инцидент добавили к времени Феттеля пять секунд на финише гонки, из-за чего немецкий гонщик упустил победу, первое место досталось лидеру чемпионата Льюису Хэмлтону. Помимо пятисекундного штрафа Феттель получил два штрафных балла в свою суперлицензию.

Видео спорного эпизода, за который Феттель был оштрафован и лишился победы