Риккардо: если бы вы сказали о таком уик-энде перед ним, я бы вас расцеловал!
Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал финиш на шестом месте в гонке Гран-при Канады.
«Весь уик-энд был просто потрясающим. Если бы вы сказали мне о таком перед уик-эндом, я бы вас расцеловал! Первый двойной финиш в очках для команды за долгое время, у Нико тоже был сильный темп. Я пытался максимально долго держать Валттери позади. Но, возможно, во время этой обороны я убил свои шины.
Определённо, было примерно так же жарко, как в 2017-м, и я извлёк уроки и не забывал пить, так что сегодня мне было лучше. У нас на подходе ряд новинок, плюс я „потолкался локтями“ с Боттасом, а не легко пропустил его в зоне DRS, так что всё это ободряет. Мы можем извлечь из этого уик-энда много позитивных моментов», — приводит слова Риккардо BBC.
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