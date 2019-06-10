Вольф: мы должны поддерживать стюардов. Но если хотим изменить регламент, я за

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал решение стюардов Гран-при Канады наказать пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля за небезопасное возвращение на трассу. Благодаря этому штрафу победа в гонке досталась Льюису Хэмилтону.



«Конечно, я настроен в пользу „Мерседеса“, и есть правило, согласно которому ты должен оставлять при вылете пространство в ширину машины. Думаю, это была инстинктивная реакция со стороны Себастьяна — »я должен защищать свою позицию". Пусть даже он зашёл чуточку далековато.



Мы должны поддерживать стюардов. Среди них был Эмануэле Пирро, а нет никого более профессионального и опытного, чем он. Думаю, они изучили инцидент и нужно это уважать. Не нужно разжигать страсти. В Монако Валттери выжали в стену, и мы думали, что пятисекундный штраф Максу был немножко мягким. Но мы не жаловались на это, мы просто приняли всё как есть. Иногда решения в твою сторону, иногда нет. Стюарды приняли противоречивое решение, но они просто показали чёрное и белое. Нам нужно полагаться на правила. Но если мы хотим изменить регламент, я за это", — приводит слова Вольфа Planet F1 со ссылкой на Sky Sports.

Судьи, которые оштрафовали Феттеля, молодцы! Или всё испортили? Правильно ли стюарды Гран-при Канады выдали штраф Феттелю и этим убили всю борьбу за победу? Спорим!