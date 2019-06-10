Сайнс: могли показать хороший результат, если бы не ранний пит-стоп

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от гран-при Канады, который он закончил на 11-й позиции.



«Разочаровывающее завершение уик-энда. Я был вынужден заехать в боксы на третьем круге из-за застрявшего обломка в тормозной системе. Мы были вынуждены вернуться в боксы, чтобы немедленно убрать обломок, поскольку он вызывал перегрев и мы решили перейти на жёсткие шины.



У нас был хороший темп, но 67 кругов — слишком много для одного комплекта резины, и даже режима повышенной экономии резины не было достаточно, чтобы пытаться бороться сегодня. Этого было недостаточно, чтобы побороться за очки. Мы не смогли продемонстрировать наш истинный темп сегодня, думаю, что мы могли показать хороший результат, если бы не ранний пит-стоп», — приводит слова Карлоса Сайнса официальный сайт команды.