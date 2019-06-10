Ферстаппен: сумел обогнать обе «Рено» и затем довезти машину до финиша

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как для него сложилась гонка Гран-при Канады. После старта с девятого места голландец финишировал пятым.



«Вы видите, что у „Макларена“ хорошая максимальная скорость, потому что они используют крыло с меньшим углом атаки. Поэтому Норрис смог вновь меня обогнать. Я не хотел рисковать, так что оставался позади него. Когда его шины начали доставлять проблемы, я сумел его опередить. Боттас был заперт позади Хюлькенберга. Тут так трудно обгонять. И трудно держаться сзади. Я пытался беречь шины, и когда соперники впереди меня совершили пит-стопы, то я смог пилотировать в своём ритме. Но он был не слишком быстрым по сравнению с лидерами.



После пит-стопа я относительно легко сумел обогнать обе „Рено“ и затем довезти машину до финиша. Мои тормоза стали слишком горячими, так что приходилось отпускать газ перед поворотами, чтобы тормоза продолжали работать. К сожалению, пятое место было максимумом, чего мы могли добиться в этот уик-энд», — приводит слова Ферстаппена его официальный сайт.