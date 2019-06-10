«Феррари» не предупредила Леклера о штрафе Феттеля

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признался, что команда не сообщила ему о наказании его напарника Себастьяна Феттеля. К итоговому результату немца было добавлено пять секунд. С учётом штрафа Леклер проиграл Феттелю одну секунду.
«Я об этом ничего не знал. Команда не сказала мне о пятисекундном штрафе Себа, так что я просто старался продолжать атаковать и стараться приблизиться к Льюису. Но я не знал о наказании. Почему мне не сказали? Не знаю. В конечном счёте я вёл свою собственную гонку, но не был в курсе.
Итоговый результат несколько досаден. Потому что, я думаю, мы сегодня были очень быстры. С первого до последнего круга мы были очень конкурентоспособны на каждом круге. Досадно, что мы проиграли довольно много из-за более позднего пит-стопа. Посмотрим, что будет в следующих гонках», — приводит слова Леклера Crash.
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