Албон: если честно, темп был не слишком сильным — нужно это изучить

Таиландский гонщик «Торо Россо» Александер Албон рассказал, как для него сложилась гонка Гран-при Канады Формулы-1. Албон сошёл с дистанции, не имея шансов на финиш в очковой зоне.



«Сегодня была сложная гонка. На старте было повреждено переднее антикрыло, что по сути привело мою гонку к концу. Возможно, я мог бы затормозить в повороте позднее, а Перес мог бы зайти в поворот ближе к внутреннему радиусу, но всё произошло так, как произошло. После этого, если честно, темп был не слишком сильным, так что нам нужно это изучить. У меня в этот уик-энд были проблемы на длинных сериях кругов, так что нам есть над чем поработать, чтобы понять причины», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».

