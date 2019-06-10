Албон: если честно, темп был не слишком сильным — нужно это изучить
Таиландский гонщик «Торо Россо» Александер Албон рассказал, как для него сложилась гонка Гран-при Канады Формулы-1. Албон сошёл с дистанции, не имея шансов на финиш в очковой зоне.
«Сегодня была сложная гонка. На старте было повреждено переднее антикрыло, что по сути привело мою гонку к концу. Возможно, я мог бы затормозить в повороте позднее, а Перес мог бы зайти в поворот ближе к внутреннему радиусу, но всё произошло так, как произошло. После этого, если честно, темп был не слишком сильным, так что нам нужно это изучить. У меня в этот уик-энд были проблемы на длинных сериях кругов, так что нам есть над чем поработать, чтобы понять причины», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».
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