Гасли — о восьмом месте: разочаровывает финишировать там, где мы оказались

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал финиш в гонке Гран-при Канады на восьмой позиции. Его напарник Макс Ферстаппен закончил гонку пятым.



«Это был довольно трудный день, но на самом деле ощущения от машины были хорошими, так что разочаровывает финишировать там, где мы оказались. Мы ожидали, что будем сильнее. У нас были проблемы с трафиком, пришлось беречь тормоза, что несколько сказалось на ходе гонки. Конечно, я хотел финишировать выше, чем эта позиция. Нам нужно всё проанализировать и посмотреть, что мы можем улучшить, но и мне тоже нужно упорно работать перед следующей гонкой. Я надеюсь, что мы сможем прибавить в темпе и стать сильнее на моём домашнем этапе», — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».