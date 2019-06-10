Тост: Даниил провёл фантастическую гонку

Глава «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Канады, где Даниил Квят финишировал 10-м, а Александер Албон сошёл.



«С начала уик-энда наша скорость показал, что мы не на том же уровне, на каком были в Монако. Как бы то ни было, инженеры и гонщики проделали очень хорошую работу, чтобы компенсировать имевшийся дефицит. Мы начали гонку с 10-й и 13-й позиций, и у обоих пилотов был относительно хороший старт. К сожалению, у Алекса был столкновение с Джовинацци, в котором он потерял переднее антикрыло, так что нам пришлось рано зазвать его в боксу, чтобы поставить новое крыло и перевести его на базовый тип шин. В этот момент гонка Алекса была фактически завершена, потому что он потерял слишком много времени, так что мы решили оформить сход, чтобы поберечь силовой блок.



Даниил провёл фантастическую гонку и хорошо защитил свою позицию от Переса на старте, а ближе к финишу гонки сумел поднять скорость, что позволило ему опередить других пилотов и набрать очко. Думаю, это был максимум, чего мы могли здесь добиться, так что нам нужно проанализировать данные и выяснить, где мы теряли время в Канаде по сравнению с остальными, чтобы восстановить более высокую скорость в ближайших гонках и добиться, чтобы обе машины финишировали в очках», — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».

Квят зрелищно вырвал очко на последних кругах. Но тактика могла быть и получше «Торо Россо» почти подвёл российского гонщика, но он красиво спасся на финише.