Магнуссен объяснил свои жалобы по радио по ходу гонки

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен объяснил, что когда по радио жаловался на плохие ощущения от управления болидом в гонке Гран-при Канады, то не намеревался тем самым критиковать собственную команду. Жалобы Магнуссена прекратились после приказа Гюнтера Штайнера с командного мостика.
«У нас была такая хорошая машина, квалификация шла блистательно, мы могли бороться в средней группе с кем удобно — и мы много раз были в этом году на поуле для „лучших из остальных“. Так что очень трудно держать эмоции под контролем в таких ситуациях, как сегодня. Когда я говорил по радио, то никоим образом не критиковал команду. Они в этот уик-энд восхитительно поработали. Я допустил ошибку в квалификации, а они смогли построить мне совершенно новую машину к дню гонки. Просто у нас шины, которые в нашем случае в гонке не работают. Трудно не быть очень расстроенным. Я знаю, что и вся команда расстроена. Они заслуживают намного лучшего», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».
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