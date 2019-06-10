Норрис создал мем по мотивам своего схода на Гран-при Канады

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис, известный креативным подходом к ведению социальных сетей, создал новый мем после собственного схода на Гран-при Канады Формулы-1. На машине британца на ранней стадии гонки сломалась задняя подвеска.
Фотография со сломанным автомобилем Норриса проиллюстрирована следующим диалогом:
— Она: приходи.
— Он: Я не могу, я пилотирую.
— Она: Но я одна дома...
В командном пресс-релизе Норрис прокомментировал сход следующим образом: «У меня была проблема с перегревом задней части машины, которая привела к сходу. Я не знаю, что случилось, и пока команда всё не изучит, то мы не будем знать точно. Я не задевал стену или что-то ещё, так что не имею представления. Это расстраивает, ведь до происшествия гонка шла весело, я боролся на первых кругах с Максом. Был хороший потенциал, чтобы, возможно, набрать какие-то очки. Но такое случается».
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