Норрис создал мем по мотивам своего схода на Гран-при Канады

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис, известный креативным подходом к ведению социальных сетей, создал новый мем после собственного схода на Гран-при Канады Формулы-1. На машине британца на ранней стадии гонки сломалась задняя подвеска.

Фотография со сломанным автомобилем Норриса проиллюстрирована следующим диалогом:



— Она: приходи.

— Он: Я не могу, я пилотирую.

— Она: Но я одна дома...



В командном пресс-релизе Норрис прокомментировал сход следующим образом: «У меня была проблема с перегревом задней части машины, которая привела к сходу. Я не знаю, что случилось, и пока команда всё не изучит, то мы не будем знать точно. Я не задевал стену или что-то ещё, так что не имею представления. Это расстраивает, ведь до происшествия гонка шла весело, я боролся на первых кругах с Максом. Был хороший потенциал, чтобы, возможно, набрать какие-то очки. Но такое случается».

