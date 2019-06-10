Феттель рассказал, что не хотел выходить на церемонию награждения в Канаде

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, что он не хотел выходить на церемонию награждения и подниматься на подиум после Гран-при Канады. Феттель, пришедший к финишу первым, был оштрафован на пять секунд за блокировку гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В итоге Феттель в протоколе остался вторым.

«Я не хотел выходить на церемонию. Я был зол и расстроен. Думаю, что каждый понимает, почему я находился в таком состоянии. Но я должен был выйти, чтобы проявить уважение к Хэмилтону и Леклеру.

Конечно, я не хотел там находиться. В тот момент я хотел быстрее уйти. Я был там не по своей воле, но так было нужно», — цитирует Феттеля Motorsport Week.

Во время церемонии награждения Феттель переставил таблички с итоговыми местами, забрав единичку с собой.