Феттель рассказал, что не хотел выходить на церемонию награждения в Канаде

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, что он не хотел выходить на церемонию награждения и подниматься на подиум после Гран-при Канады. Феттель, пришедший к финишу первым, был оштрафован на пять секунд за блокировку гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В итоге Феттель в протоколе остался вторым.
«Я не хотел выходить на церемонию. Я был зол и расстроен. Думаю, что каждый понимает, почему я находился в таком состоянии. Но я должен был выйти, чтобы проявить уважение к Хэмилтону и Леклеру.
Конечно, я не хотел там находиться. В тот момент я хотел быстрее уйти. Я был там не по своей воле, но так было нужно», — цитирует Феттеля Motorsport Week.
Во время церемонии награждения Феттель переставил таблички с итоговыми местами, забрав единичку с собой.
- 10 июня 2019
-
10:55
-
10:48
-
10:20
-
10:05
-
09:49
-
09:30
-
09:27
-
09:08
-
02:20
-
02:14
-
02:10
-
02:02
-
01:54
-
01:51
-
01:40
-
01:34
-
01:22
-
01:16
-
01:08
-
01:01
-
00:56
-
00:52
-
00:49
-
00:39
-
00:37
-
00:22
- 9 июня 2019
-
23:55
-
23:54
-
23:40
-
23:37
-
23:31
-
23:17
-
23:15
-
23:10
-
23:06