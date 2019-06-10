Райкконену пришлось провести незапланированный пит-стоп из-за плёнки от шлема

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал о сложностях, с которыми столкнулся пилот команды Кими Райкконен во время Гран-при Канады. Финский гонщик занял 15-е место и в третий раз подряд не сумел набрать очки.
«После того, как мы были очень близки к попаданию в третий сегмент квалификации, мы были уверены, что можем провести хорошую гонку. К сожалению, у нас произошёл незапланированный пит-стоп из-за плёнки шлема. Не его плёнки, чужой, такая плёнка попала в тормозной воздухозаборник машины Кими. Антонио во время первого круга допустил контакт. Поэтому нам не удалось навязать борьбу другим командам середины таблицы.
Мы упорно работаем, чтобы разобраться с шинами. И мы постараемся выжать максимум из обновлений в течение следующих гонок. Я уверен, что мы можем вернуть былую скорость, которую мы проявили в начале сезона. Тогда мы вновь будем бороться за очки», — цитирует Вассёра пресс-служба «Альфа Ромео».
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