Райкконену пришлось провести незапланированный пит-стоп из-за плёнки от шлема

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал о сложностях, с которыми столкнулся пилот команды Кими Райкконен во время Гран-при Канады. Финский гонщик занял 15-е место и в третий раз подряд не сумел набрать очки.

«После того, как мы были очень близки к попаданию в третий сегмент квалификации, мы были уверены, что можем провести хорошую гонку. К сожалению, у нас произошёл незапланированный пит-стоп из-за плёнки шлема. Не его плёнки, чужой, такая плёнка попала в тормозной воздухозаборник машины Кими. Антонио во время первого круга допустил контакт. Поэтому нам не удалось навязать борьбу другим командам середины таблицы.

Мы упорно работаем, чтобы разобраться с шинами. И мы постараемся выжать максимум из обновлений в течение следующих гонок. Я уверен, что мы можем вернуть былую скорость, которую мы проявили в начале сезона. Тогда мы вновь будем бороться за очки», — цитирует Вассёра пресс-служба «Альфа Ромео».