Стролл: я выплеснул все эмоции во время гонки, команда полностью заслужила очки

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал результат Гран-при Канады. Стролл на домашнем этапе Формулы-1 занял девятое место и набрал два очка.

«Машина сегодня очень хорошо работала, очень рад, что набрал очки в Монреале. Подготовка к гонке была тяжёлой. Вчера мы потеряли силовую установку, пришлось возвращаться к старому двигателю, что привело к падению скорости. Но мы продолжали идти вперёд, вышли на трассу и набрали очки.

У меня был удачный старт, я поднялся на несколько позиций. Залогом успеха нашей стратегии стало использование «харда» на первом длинном отрезке гонки. Когда мы перешли на «медиум», уже занимали хорошую позицию, я мог преследовать Карлоса Сайнса и побороться за девятое место.

Гонка была классной и весёлой, я выплеснул все эмоции, получал удовольствие от каждого мгновения. Команда полностью заслужила этот результат: мы очень много работали. Неделя получилась отличной, нас великолепно поддерживали. Я надолго запомню этот уик-энд», — приводит слова Стролла пресс-служба «Рейсинг Пойнт».