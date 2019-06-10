Бинотто: мы просто забыли сказать Леклеру про штраф Феттеля

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что его команда ошибочно не рассказала Шарлю Леклеру, что его напарник Себастьян Феттель получил пятисекундный штраф от стюардов Гран-при Канады Формулы-1. С учётом наказания монегаск проиграл немцу в итоговом протоколе всего одну секунду.
«Мы не сказали Шарлю, это была ошибка нашей стороны. Думаю, у нас было очень много дел на пит-лейне и мы просто забыли. Мы должны были сделать это, но не сделали», — приводит слова Бинотто RaceFans.
Ранее ситуацию прокомментировал сам Леклер: «Я об этом ничего не знал. Команда не сказала мне о пятисекундном штрафе Себа, так что я просто старался продолжать атаковать и стараться приблизиться к Льюису. Но я не знал о наказании. Почему мне не сказали? Не знаю. В конечном счёте я вёл свою собственную гонку, но не был в курсе».
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