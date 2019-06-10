Кубица: было ощущение, словно я выступаю в ралли, а не кольцевых гонках

Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица пожаловался на очень плохое поведение машины по ходу воскресной гонки Гран-при Канады Формулы-1. Кубица завершил этап в Монреале на последнем месте, в то время как его напарнику Джорджу Расселлу удалось обойти Кевина Магнуссена.
«Было намного сложнее, чем вчера, хотя уже вчера было сложно. Это нормально. Машина сильно скользила уже в квалификации на самых мягких шинах и при низкой загрузке топливом, так что по ходу гонки часто было ощущение, словно я выступаю в ралли, а не кольцевых гонках. К сожалению, такой подход в Формуле-1 не работает, так что было довольно трудно. У меня были проблемы с тем, чтобы просто сохранять машину на трассе, хотя я ехал очень медленно. Нам нужно это понять», — заявил Кубица в интервью пресс-службе Формулы-1.
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