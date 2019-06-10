Феттель на пресс-конференции пошутил насчёт необычного названия испанского СМИ

Во время субботней пресс-конференции после квалификации Гран-при Канады Формулы-1 гонщик «Феррари» Себастьян Феттель порадовался необычному названию СМИ одного из журналистов, присутствовавших на пресс-конференции.
Свой вопрос призёрам гонки решил задать представитель испанского сайта Graining.es. По-английски graining означает «зернение» — то есть одну из распространённых в Формуле-1 проблем с шинами. Такое название заинтересовало Феттеля.
— Феттель: Простите, Raining или Graining?
— Журналист: Graining, да.
— Вас спонсирует «Пирелли»? (После смеха в зале). Извините, я не сдержался. По крайней мере, это была хорошая шутка!
Интересно, что и вопрос журналиста был посвящён именно шинам. Репортёра интересовали ожидания пилотов от работы шин в гонке.
- 10 июня 2019
-
12:16
-
11:39
-
11:03
-
10:59
-
10:55
-
10:48
-
10:20
-
10:05
-
09:49
-
09:30
-
09:27
-
09:08
-
02:20
-
02:14
-
02:10
-
02:02
-
01:54
-
01:51
-
01:40
-
01:34
-
01:22
-
01:16
-
01:08
-
01:01
-
00:56
-
00:52
-
00:49
-
00:39
-
00:37
-
00:22
- 9 июня 2019
-
23:55
-
23:54
-
23:40
-
23:37
-
23:31