Феттель на пресс-конференции пошутил насчёт необычного названия испанского СМИ

Во время субботней пресс-конференции после квалификации Гран-при Канады Формулы-1 гонщик «Феррари» Себастьян Феттель порадовался необычному названию СМИ одного из журналистов, присутствовавших на пресс-конференции.



Свой вопрос призёрам гонки решил задать представитель испанского сайта Graining.es. По-английски graining означает «зернение» — то есть одну из распространённых в Формуле-1 проблем с шинами. Такое название заинтересовало Феттеля.



— Феттель: Простите, Raining или Graining?

— Журналист: Graining, да.

— Вас спонсирует «Пирелли»? (После смеха в зале). Извините, я не сдержался. По крайней мере, это была хорошая шутка!



Интересно, что и вопрос журналиста был посвящён именно шинам. Репортёра интересовали ожидания пилотов от работы шин в гонке.