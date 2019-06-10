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Феттель на пресс-конференции пошутил насчёт необычного названия испанского СМИ

Феттель на пресс-конференции пошутил насчёт необычного названия испанского СМИ
Авто / Формула-1 0

Во время субботней пресс-конференции после квалификации Гран-при Канады Формулы-1 гонщик «Феррари» Себастьян Феттель порадовался необычному названию СМИ одного из журналистов, присутствовавших на пресс-конференции.

Свой вопрос призёрам гонки решил задать представитель испанского сайта Graining.es. По-английски graining означает «зернение» — то есть одну из распространённых в Формуле-1 проблем с шинами. Такое название заинтересовало Феттеля.

— Феттель: Простите, Raining или Graining?
— Журналист: Graining, да.
— Вас спонсирует «Пирелли»? (После смеха в зале). Извините, я не сдержался. По крайней мере, это была хорошая шутка!

Интересно, что и вопрос журналиста был посвящён именно шинам. Репортёра интересовали ожидания пилотов от работы шин в гонке.

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