Вольф: на месте Феттеля пнул бы чёртову табличку с двойкой

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал результат Гран-при Канады. Вольф заявил, что понимает недовольство гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, который из-за пятисекундного штрафа уступил первое место в протоколе гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

«Я думаю, что мы все любим жёсткие гонки. Если ты с кем-то соприкасаешься, возможны последствия. Но нам нужно основываться на правилах. Так и проводятся гонки. Если мы хотим изменить правила, я буду первым, кто выступит за это. Пусть гонки будут чуть опаснее и интереснее. Нет ситуаций, в которых всё чёрное и белое. Мне кажется, что любое решение это 60 на 40.

Если бы такое случилось со мной, я бы пнул чёртову табличку с двойкой и швырнул бы её в машину», — цитирует Вольфа GPFans.

Напомним, после гонки Феттель забрал с собой табличку с единичкой, которая стояла рядом с болидом Хэмилтона.