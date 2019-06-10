Хюлькенберг: в Канаде «Рено» удалось использовать весь потенциал машины

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал результат Гран-при Канады. Немецкий гонщик стартовал с седьмой позиции и финишировал на седьмом месте.

«Мы можем быть довольны сегодняшним результатом. Это результат хорошей командной работы. У меня была хорошая скорость на протяжении всей гонки, «софт» был в порядке, а затем мы заменили шины на более свежие.

Мне пришлось немного сбавить обороты, чтобы избежать перегрева автомобиля. В итоге мы смогли добиться достойного результата.

Уезжаем из Канады с улыбками на лице. На трёх – четырёх последних гонках на результатах негативно сказались разные факторы. А сегодня нам удалось использовать весь потенциал машины. Это отличная награда для команды за упорный труд», — цитирует Хюлькенберга пресс-служба «Рено».