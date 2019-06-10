Баттон — о штрафе Феттеля: после отличной гонки осталось неприятное послевкусие

Чемпион мира 2009 года бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон, работающий экспертом Sky Sports, прокомментировал результат Гран-при Канады. Особое внимание он уделил инциденту со штрафом. Из-за пятисекундного штрафа гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, финишировавший первым, в итоге занял второе место в протоколе, пропустив вперёд пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Баттон считает, что стюардам не стоило выносить это решение.

«Два великих многократных чемпиона сражались на трассе. А затем стюарды взяли и отняли это у зрителей. После такого невозможно не чувствовать грусть и разочарование. Мне жаль, что так произошло.

На мой взгляд, там был обычный гоночный инцидент. Феттель допустил ошибку, но в такой ситуации невозможно остановить машину. Я не считаю, что Себастьян заслуживал штраф. Но стюарды приняли решение, основываясь на правилах.

Понятно, что Хэмилтон хотел победить, но вряд ли таким образом. Он вынудил Феттеля ошибиться, но не смог отыграть позицию на трассе. Я считаю, что в гонках всё должно решаться на трассе. После таких вещей и отличной гонки остаётся неприятное послевкусие», — написал Баттон в своей колонке на Sky Sports.