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Отец Ферстаппена ретвитнул статью об уходе Макса из «Ред Булл»

Отец Ферстаппена ретвитнул статью об уходе Макса из «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ретвитнул статью, в которой сообщается о возможном уходе голландского гонщика из команды.

Сам Макс Ферстаппен прокомментировал действия отца. Когда Макса спросили, что он об этом думает, гонщик ответил: «В этой статье было много разной информации. Но, в конце концов, ведь я сажусь за руль болида, а не мой отец.

Я удовлетворён тем, где нахожусь. Но мы можем быть лучше. Я верю в наш проект с компанией «Хонда». Все упорно работают, чтобы сделать машину быстрее. Посмотрим, что изменится в следующих гонках. Если мы сможем получить больше мощности, а машина станет более сбалансированной, ситуация изменится», — цитирует Макса Ферстаппена GrandPX.News.

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