Стюарды посчитали, что Феттель выдавливал Хэмилтона, уже восстановив контроль

Изданию Motorsport стали известны подробности разбирательства стюардов Гран-при Канады, которые решили наказать Себастьяна Феттеля пятисекундным штрафом за небезопасное возвращение трассы в ходе гонки.



По данным источника, стюарды изучили действия Феттеля в момент, когда он уже восстановил контроль над машиной. Замедленные повторы показали, что Себастьян справился с избыточной поворачиваемостью и начал поворачивать машину влево, однако после этого Себастьян ослабил давление на руль и автомобиль вновь начал смещаться вправо, выжимая Льюиса Хэмилтона. Именно этот поступок Феттеля, как считается, позволил стюардам единогласно принять решение о штрафе.



Кроме того, судьи изучили съёмку с ещё одной камеры, видео с которой не попало в телевизионную трансляцию. При этой съёмке видно, что Феттель смотрел в зеркала и проверял, где Хэмилтон, прежде чем позволить машине двигаться в правую сторону. Съёмки с бортовой камеры также позволяют сделать вывод, что немец был в курсе относительно положения соперника.



Если бы Феттель после восстановления контроля машины продолжал двигаться влево в соответствии с оптимальной траекторией, то, вероятно, оставил бы Хэмилтону справа достаточно места. В такой ситуации стюарды наверняка даже не начали бы расследование инцидента.

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