Источник: «Феррари» получит важные новинки в течение четырёх гонок

«Феррари» планирует представить очередные обновления в ближайшее время, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, новинки появятся в течение четырёх ближайших гонок.
В список новинок войдут различные элементы. Во Франции команда представит новое переднее антикрыло. Новое днище «Феррари» получит в Австрии, обновлённый диффузор — в Великобритании, а новые боковые дефлекторы — в Германии.
Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что речь не идёт о создании новой концепции болида. Тем не менее «Скудерия» планирует внедрить новинки, чтобы улучшить работу с шинами.
Для «Феррари» нынешний сезон складывается неудачно. Пока пилоты «Скудерии» не выиграли ни одного Гран-при. В Канаде Себастьян Феттель финишировал первым, но из-за пятисекундного штрафа оказался на второй позиции позади гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
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