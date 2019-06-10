Хэмилтон не считает похожими ситуации в Канаде-2019 и Бельгии-2008

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал мнение, что лишение победы Себастьяна Феттеля из-за штрафа от стюардов на Гран-при Канады — 2019 трудно сравнить с Гран-при Бельгии — 2008, когда после финиша победы лишился сам Хэмилтон. Тогда стюарды посчитали, что Льюис не имел права обгонять Кими Райкконена сразу после того, как пилот «Макларена» вернул финну лидирующую позицию.



«Я не думаю, что можно делать отсылку к 2008 году, потому что в 2008 году я допустил ошибку. Очевидно, я обогнал кого-то за пределами трассы, потом позволил ему выйти вперёд и затем снова обогнал. Но тогда моя команда спросила Чарли, всё ли нормально с обгоном. Чарли ответил, что всё в полном порядке, но если бы он затем вновь вышел на связь и сказал нам вовремя, что с обгоном не всё ОК, то я бы позволил ему выйти обратно вперёд и снова бы его обогнал. Но оставшаяся часть гонки, как вы знаете, была сумасшедшей. Я вылетел, он меня обогнал, потом его развернуло и я снова его обошёл, а потом он попал в аварию и я выиграл гонку — и все равно получил наказание.



Так что та ситуация была совсем другой, но я понимаю, каково это — так проиграть гонку. Ты не хочешь так проиграть, особенно когда ты пилотировал настолько хорошо», — приводит слова Хэмилтона Crash.