Бинотто: если бы решение стюардов было верным, мы бы сейчас не спорили

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что отсутствие штрафа Себастьяна Феттеля во время Гран-при Канады не вызвало бы никаких споров. Напомним, Феттель финишировал первым, но из-за пятисекундного штрафа, который он получил за блокировку гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, в итоге стал лишь вторым.

«Я думаю, что, если бы стюарды не вынесли ошибочного решения, мы бы сейчас не спорили. Безусловно, не нам решать, существуют специальные люди, которые принимают эти решения. Но, конечно, мы недовольны и несогласны. У Себастьяна не было каких-то намерений во время того манёвра, он был впереди и старался сохранить позицию на треке. Всё очень просто.

Мы не можем согласиться с таким решением, но у каждого есть своё мнение. Болельщики ясно дали понять, что они думают. Да и все, кого спрашивают, придерживаются такого же мнения.

Мы очень расстроены произошедшим. Я думаю, что в прошлом были похожие ситуации, когда принимались другие решения», — цитирует Бинотто Crash.