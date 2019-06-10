Алёшин — о штрафе Феттеля: судьи поспешно приняли решение

Пилот программы SMP Racing Михаил Алешин поделился своим мнением насчёт штрафа, который вынесли гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю стюарды Гран-при Канады.



«Справедливый ли штраф, надо смотреть по телеметрии. Если Феттель, когда уже выехал с травы обратно на трассу, нажимал на газ, то он выдавливал Хэмилтона специально. Если же педаль газа на была нажата, то это значит, что Себастьян до последнего ловил машину и чудом никуда не въехал. В таком случае штраф был неоправданным. Повторюсь, надо смотреть телеметрию. На глаз сложно сказать. Думаю, судейская ошибка заключалась в том, что они поспешно приняли решение. Нужно было разбираться с этим инцидентом после гонки», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Стюарды посчитали, что Феттель выдавливал Хэмилтона, уже восстановив контроль