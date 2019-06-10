Штайнер: мы не стремились сделать болид Магнуссена хуже

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о причинах, по которым Кевин Магнуссен назвал свой болид худшим из тех, что он пилотировал.



«При перестройке болида Магнуссена мы попробовали другие настройки, потому что могли это себе позволить, стартуя с пит-лейна. Это не сработало. Мы не стремились сделать болид хуже. Мы хотели сделать как лучше, но это не сработало. Кевин извинился перед всеми по радио после гонки. Это хорошо. Все ребята были расстроены, они работали до трёх часов ночи. Если после этого ты остаёшься последним, то это не добавляет мотивации.



Кевин не хотел критиковать, он пытался объяснить, насколько скверная ситуация, но он не винил никого. На другом конце радио этого могли не понять. Я бы смог, но ребята не в курсе всего, что происходит», — приводит слова Гюнтера Штайнера Crash.