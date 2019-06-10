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Боттас: Риккардо защищался на границе дозволенного, мне нравятся жёсткие гонки

Боттас: Риккардо защищался на границе дозволенного, мне нравятся жёсткие гонки
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал своё сражение с Даниэлем Риккардо на Гран-при Канады.

«У нас с Даниэлем Риккардо получился хороший поединок. Иногда он защищался на границе дозволенного, потому что он ждал, пока я сделаю свой ход, а затем отвечал на это, жёстко блокируя меня на высоких скоростях.

Я не жалуюсь, потому что мне нравятся жёсткие гонки, а это было именно на пределе. Он хорошо оборонялся и мне не удалось легко пройти его. Но это было действительно хорошо и интересно», — приводит слова Валттери Боттаса PitPass.

Валттери Боттас закончил гонку на четвёртой позиции, в первый раз в сезоне оказавшись вне подиума. Даниэль Риккардо финишировал на шестой позиции, проупстив вперёд ещё и Макса Ферстаппена.

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