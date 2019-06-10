Хюлькенберг — о командной тактике: я могу понять команду

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал применение командной тактики на Гран-при Канады.



«Когда вы получаете приказ из боксов о том, что вы не можете атаковать, это расстраивает. У меня было преимущество по резине относительно Риккардо, и я не отставал с первого отрезка до 16-го круга, поддерживая мягкие шины в хорошем состоянии. Вот почему к концу гонки у меня были более свежие шины.



Я могу понять команду. В этом году мы потеряли много очков и нам не нужно было рисковать. Нам был нужен этот результат. Первые три круга я ехал медленно, но понял, что могу идти в темпе лидеров, сохраняя резину. Я мог сделать пит-стоп ещё позднее, но парни беспокоились, что Гасли легко пройдёт Стролла, а затем доберётся и до нас в окне пит-стопа», — приводит слова Нико Хюлькенберга Auto Motor und Sport.