Хюлькенберг — о командной тактике: я могу понять команду

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал применение командной тактики на Гран-при Канады.
«Когда вы получаете приказ из боксов о том, что вы не можете атаковать, это расстраивает. У меня было преимущество по резине относительно Риккардо, и я не отставал с первого отрезка до 16-го круга, поддерживая мягкие шины в хорошем состоянии. Вот почему к концу гонки у меня были более свежие шины.
Я могу понять команду. В этом году мы потеряли много очков и нам не нужно было рисковать. Нам был нужен этот результат. Первые три круга я ехал медленно, но понял, что могу идти в темпе лидеров, сохраняя резину. Я мог сделать пит-стоп ещё позднее, но парни беспокоились, что Гасли легко пройдёт Стролла, а затем доберётся и до нас в окне пит-стопа», — приводит слова Нико Хюлькенберга Auto Motor und Sport.
- 10 июня 2019
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