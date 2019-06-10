Боттас: давления не чувствую

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подчеркнул, что он не испытывает на себе давления после успешного начала сезона и неудачи в последних двух Гран-при. В Монако Боттас впервые финишировал ниже первых двух позиций, придя к финишу третьим, а в Канаде и вовсе не смог попасть на подиум.



«Давления я не чувствую. Я доволен ситуацией, тем, как всё складывается с начала сезона, и наслаждаюсь происходящим. Я совершил ошибку в квалификации и, возможно, перестарался с попытками вернуть потерянное, но такое иногда случается.



Я бы не сказал, что в последних двух гонках дело было в давлении. Не думаю, что в этом причина. Конечно, я не особо доволен четвёртой позицией, но по крайней мере я отыграл пару позиций и получил очко за быстрый круг, что нельзя назвать плохим итогом», — приводит слова Валттери Боттаса PitPass.