Мэнселл: наказание Феттеля — нелепое решение

Бывший пилот, чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселлл прокомментировал инцидент, случившийся во время Гран-при Канады. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, финишировавший первым, в итоге переместился на вторую строчку из-за пятисекундного штрафа. Стюарды посчитали, что Феттель, возвращаясь на трассу, блокировал преследовавшего его гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Это абсолютно нелепое решение и наказание! Феттель едва не врезался в стену, на траве нет сцепления с дорогой, но на трассе не было места. Льюис здорово себя проявил, но что должен был сделать Феттель? Он уже был фактически пассажиром машины.

Всё произошедшее сильно разочаровывает. Я не получил никакого удовольствия от увиденного. Два чемпиона здорово пилотировали, но результат получился ненастоящим», — написал Мэнселл в своём «твиттере».