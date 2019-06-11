Сало: в Канаде у Боттаса не было скорости, казалось, что он бережёт шины

Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало признал, что его беспокоит ухудшение результатов соотечественника Валттери Боттаса. Во время Гран-при Канады Боттас финишировал на четвёртом месте, ранее в Монако он стал третьим. До этого финский пилот «Мерседеса» выиграл две гонки, а ещё на трёх Гран-при становился вторым. Сейчас Боттас занимает второе место в зачёте пилотов, уступая своему напарнику Льюису Хэмилтону 29 очков.

«В Канаде у Боттаса не было достаточной скорости. Ему не удавалось обгонять более медленные машины, были явные проблемы со скоростью. Казалось, что он бережёт шины. Он действовал очень осторожно.

Боттас потерпел два неприятных поражения Хэмилтону в Монако и в Канаде. Я думаю, что Валттери нужно быть смелее», — приводит слова Сало GrandPX.News.