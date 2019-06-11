Вильнёв: очевидно, что Кубица медленее Расселла

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв заявил, что не изменил скептического отношения к возвращению Роберта Кубицы в Формулу-1. Ранее Вильнёв говорил, что не считает правильным решение поляка. По мнению канадца, Кубица из-за травмы руки не сможет проявить себя.
«Я не был сторонником возвращения Роберта. По мне Формула-1 является элитным спортом, самым лучшим в гонках.
Важно то, что Роберт совершенно очевидно уступает в скорости своему напарнику Джорджу Расселлу, который вообще является новичком. Важны только результаты.
Лучше ли машина у Расселла? Я не знаю, ведь я не нахожусь в команде. Но такое в Формуле-1 маловероятно. Болиды обычно довольно одинаковые. Возможно, настройки не соответствуют стилю Роберта, а лучше подходят стилю пилотирования Рассела. Увидеть всю картину со стороны невозможно», — цитирует Вильнёва GrandPX.News.
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