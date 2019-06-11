Р. Браун: уверен, стюарды сами не хотят, чтобы исход гонки решали штрафы

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал пятисекундный штраф гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, который ему присудили во время Гран-при Канады. Из-за штрафа Феттель лишился победы, уступив пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

«Я могу понять чувства Феттеля, знаю, что «Феррари» планирует подать апелляцию. Но я также знаю, насколько сложна работа стюардов. Они должны принимать решения очень быстро, выносить вердикт, который повлияет на результат гонки. Поэтому я не хочу приводить своё мнение по этому решению, учитывая мою должность в Формуле-1, это было бы неправильно.

Я очень уважаю работу, которую делают стюарды, их профессионализм. Уверен, они сами не хотят, чтобы исход гонки решали штрафы.

Как и в футболе, где используется система видеоповторов, в Формуле-1 важно сделать так, чтобы стюарды могли объяснить свои решения, сделать их прозрачными», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.