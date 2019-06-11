Р. Браун: в Канаде впервые с ГП Бельгии 2018 года мы увидели прежнего Феттеля

Коммерческий директор Формулы-1 Росс Браун, комментируя результаты Гран-при Канады, отметил пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля. В Монреале Феттель пришёл к финишу первым, но из-за пятисекундного штрафа победа досталась гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
«Ничуть не умаляя достоинств Хэмилтона, который выиграл Гран-при Канады в седьмой раз, Феттель был главным героем уик-энда.
Гонщик «Феррари» блестяще завоевал поул, победив своего главного конкурента. В воскресенье Феттель отлично стартовал, контролировал первый отрезок гонки на «медиуме», но затем, как показалось, начал испытывать проблемы. Он и Хэмилтон перешли на «хард», что больше подходило «Мерседесу».
На 48-м круге Феттель допустил единственную ошибку за весь уик-энд. Пятисекундный штраф стоил им победы. Было не похоже, чтобы у Хэмилтона имелась должная максимальная скорость, чтобы опередить Феттеля на прямых, но немец не смог создать достаточный гандикап, чтобы компенсировать штраф.
Я понимаю, что Феттель сильно расстроен. Он чувствует, будто у него украли победу. Но самое главное, что мы в минувший уик-энд увидели того самого Феттеля, который ярко показал себя. Пожалуй, такого Феттеля не было с прошлогоднего Гран-при Бельгии», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.
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