Хэмилтону грозила дисквалификация после финиша Гран-при Канады

9 июня в Монреале завершилась гонка Гран-при Канады Формулы-1. Скандальную победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, финишировавший вслед за Себастьяном Феттелем, но занявший первое место из-за штрафа немца.
Уже после финиша британцу грозила дисквалификация из итогового протокола, сообщает Auto Motor und Sport. Незадолго до старта гонки на болиде Льюиса была обнаружена утечка гидравлической жидкости. В итоге механики установили на машину другую гидравлическую систему.
Проверка болида техническими делегатами после финиша выявила, что в «Мерседесе» использовали иную спецификацию компонента. Таким образом, команда была заподозрена в нарушении режима закрытого парка. Смена конфигураций до старта грозила бы британцу стартом с пит-лейна, а обнаружение нарушения регламента после гонки дисквалификацией.
Однако в итоге делегаты не нашли признаков того, что изменённая система работала иначе, а потому «Мерседес» не подвергся санкциям. Подозрения с команды были сняты через три часа после финиша.
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