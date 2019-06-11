Ферстаппен: пилотирую я, а не мой отец

10 июня отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос ретвитнул статью о возможном уходе сына из австрийской команды. Это лишь подогрело слухи вокруг молодого голландца.
Однако Ферстаппен-младший дал понять, что намерен принимать решения о дальнейшей карьере самостоятельно, вместе с тем подчеркнув, что «Ред Булл» необходимо прибавлять.
«Пилотирую я, а не мой отец. Я доволен собой, но, конечно, мы все знаем, что нам нужно прибавлять. Но я верю в наш с „Хондой“ проект. Мы упорно работаем, чтобы прибавить в скорости», — приводит слова голландца GPFans.
Незадолго до всего этого советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко также выразил опасения, что Макс Ферстаппен может покинуть Милтон-Кинс.
Макс Ферстаппен в нынешнем сезоне занимает четвёртое место в общем зачёте, голландец дважды финишировал в топ-3.
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