Пирро расстроен, что Мэнселл и Андретти недовольны работой стюардов на ГП Канады

Бывший пилот Формулы-1 Эммануэле Пирро, поработавший на Гран-при Канады в качестве приглашённого стюарда, остался расстроен тем, что чемпионы Формулы-1 прошлых лет Марио Андретти и Найджел Мэнселл выразили недовольство работой стюардов на этапе в Монреале. Легендарные пилоты раскритиковали тех за штраф, назначенный Себастьяну Феттелю, благодаря которому гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал очередную победу.

«К счастью, было много и таких людей, которые были со мной солидарны. Это касается и пилотов и людей, приближённых к автоспорту. Как бы то ни было, мне больно, что такие великие чемпионы как Андретти и Мэнселл сказали то, что сказали. Они чемпионы, но они принадлежат поколению, когда гонки шли в бесстрашной борьбе и когда пилоты погибали в гоночных инцидентах. Сегодня же мир изменился, гонки изменились. Ради безопасности были проведены тысячи битв. И поведение в гонке не может быть исключением.

Как фанат автоспорта и «Феррари» в частности, мне жаль, что всё закончилось таким образом. Вы понимаете, что принимать такие решения нелегко. Но целостность спорта должна быть превыше всего. Разум должен брать верх над эмоциями", — приводит слова Пирро FormulaPassion.