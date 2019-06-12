Грожан рассказал о том, как остановил грабителей

11 июня супруга пилота «Хааса» Ромена Грожана, Марион, разместила на своей странице в «Инстаграме» пост, в котором рассказала о том, что в их дом пытались пробраться грабители. Ромен сумел спугнуть преступников, но ни о каких других подробностей инцидента женщина не сообщала.

Немного прояснил ситуация сам Грожан, также сделавший запись в социальной сети.

«Минувшей ночью два парня вломились в наш дом. К счастью, они сбежали когда я вышел в коридор. Не самые лучшие чувства, но мы все в безопасности», — написал француз.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Ромена Грожана в социальной сети «Инстаграм».

У семьи Грожанов трое детей. Старшему из них в июле исполнится лишь шесть лет. Младшему ребёнку нет ещё и двух лет.