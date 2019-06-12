Грожан рассказал о том, как остановил грабителей
11 июня супруга пилота «Хааса» Ромена Грожана, Марион, разместила на своей странице в «Инстаграме» пост, в котором рассказала о том, что в их дом пытались пробраться грабители. Ромен сумел спугнуть преступников, но ни о каких других подробностей инцидента женщина не сообщала.
Немного прояснил ситуация сам Грожан, также сделавший запись в социальной сети.
«Минувшей ночью два парня вломились в наш дом. К счастью, они сбежали когда я вышел в коридор. Не самые лучшие чувства, но мы все в безопасности», — написал француз.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Ромена Грожана в социальной сети «Инстаграм».
У семьи Грожанов трое детей. Старшему из них в июле исполнится лишь шесть лет. Младшему ребёнку нет ещё и двух лет.
Грожан спас семью от грабителей
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