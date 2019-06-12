Стюарт: у «Феррари» есть основания для апелляции на штраф Феттеля

Легендарный пилот Формулы-1 Джеки Стюарт считает, что «Феррари» поступила правильно, подав апелляцию на пятисекундный штраф Себастьяна Феттеля во время Гран-при Канады. Из-за штрафа Феттель, финишировавший первым, в протоколе оказался лишь вторым после гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Там есть основания для апелляции, ведь там была ошибка Феттеля. Пилота не должны наказывать за ошибку, если его болид только не начинает вращаться и он повреждает машины. На мой взгляд, решение судей было чрезмерным.

Себастьян возвращался на трассу с травмы, ему было некуда выезжать. Он мчался на высокой скорости. Я на 100 процентов уверен, что он не пытался блокировать Льюиса. Я уверен, что он даже не знал, где находится болид Хэмилтона! У него не было другого выбора, вот и всё», — приводит слова Стюарта Irish Examiner.