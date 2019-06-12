Лехто: Боттасу не стоит рассчитывать на проблемы Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1 финн Джей Джей Лехто считает, что его соотечественнику гонщику «Мерседеса» Валттери Боттасу будет сложно вернуться в борьбу за чемпионский титул после последних неудач. Во время Гран-при Монако Боттас занял третье место, а в Канаде впервые в нынешнем сезоне не попал на пьедестал. После этих неудач отставание Боттаса от лидирующего в зачёте пилотов Льюиса Хэмилтона выросло до 29 очков. До этого финский пилот «Мерседеса» выиграл две гонки, а ещё на трёх Гран-при становился вторым.
«Битва, безусловно, продолжается, но если не пройдёт ничего необычного, догнать Хэмилтона будет сложно, потребуется много гонок. Сегодня болиды очень надёжны, поэтому рассчитывать на проблемы у конкурентов не приходится», — приводит слова Лехто Iltalehti.
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