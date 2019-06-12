Райкконен: новинки должны помочь «Альфа Ромео» вновь бороться за очки
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал результат Гран-при Канады. Райкконен впервые с 2015 года не смог выйти во второй сегмент квалификации. К финишу финский пилот пришёл лишь 15-м.
«Непростой уик-энд, тяжёлая гонка, у нас не было скорости, чтобы бороться за высокие места. Во время некоторых кругов было легче, но во время других кругов было сложно в плане сцепления.
Нам нужно упорно работать. Также мы получим новинки, они должны нам помочь, чтобы вновь бороться за очки», — приводит слова Райкконена Planet F1.
Райкконен в зачёте пилотов в нынешнем сезоне занимает 11-е место, набрав 13 очков. Финский гонщик набирал очки в первых четырёх Гран-при, но затем никак не может попасть в топ-10.
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